Тело биолога Каганского нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

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Петербурге при странных обстоятельствах погиб учёный-биолог с мировым именем Александр Каганский. В одних трусах его нашли под окнами многоэтажки в спальном районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Соседка заметила тело мужчины под окнами 16-этажного дома на улице Замшина. Позднее эксперты установили, что он выпал с 14-го этажа.

Сорокапятилетний Александр Каганский был в гостях у знакомого. Следователи считают, что между мужчинами возник конфликт. Однако хозяин квартиры отрицает это и говорит, что ученый совершил суицид.

Официальной информации от силовиков пока нет.

Телеграм-каналы пишут, что Каганского нашли лежащим на асфальте ночью. Причем на его теле, как пишет «Mash на Мойке», оказались следы от ножа.

Александр прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова