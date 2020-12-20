Тело биолога Каганского нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

В Петербурге при странных обстоятельствах погиб учёный-биолог с мировым именем Александр Каганский. В одних трусах его нашли под окнами многоэтажки в спальном районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Соседка заметила тело мужчины под окнами 16-этажного дома на улице Замшина. Позднее эксперты установили, что он выпал с 14-го этажа.
Сорокапятилетний Александр Каганский был в гостях у знакомого. Следователи считают, что между мужчинами возник конфликт. Однако хозяин квартиры отрицает это и говорит, что ученый совершил суицид.
Официальной информации от силовиков пока нет.
Телеграм-каналы пишут, что Каганского нашли лежащим на асфальте ночью. Причем на его теле, как пишет «Mash на Мойке», оказались следы от ножа.
Александр прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова.
Каганский был маститым ученым. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурна, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. В числе прочих исследований Каганский разрабатывал лекарство от рака, тесно общался со светилами мировой науки. Например, с нобелевским лауреатом Питером Хиггсом, открывшим новую элементарную частицу, названную в его честь — бозон Хиггса.