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Ученый с мировым именем найден мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге 

Майк Габриелян 57 минут назад
Тело биолога Каганского нашли под окнами многоэтажки в Петербурге
Фото: bigasia.ru
В Петербурге при странных обстоятельствах погиб учёный-биолог с мировым именем Александр Каганский. В одних трусах его нашли под окнами многоэтажки в спальном районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Соседка заметила тело мужчины под окнами 16-этажного дома на улице Замшина. Позднее эксперты установили, что он выпал с 14-го этажа.
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Сорокапятилетний Александр Каганский был в гостях у знакомого. Следователи считают, что между мужчинами возник конфликт. Однако хозяин квартиры отрицает это и говорит, что ученый совершил суицид.
Официальной информации от силовиков пока нет.
Телеграм-каналы пишут, что Каганского нашли лежащим на асфальте ночью. Причем на его теле, как пишет «Mash на Мойке», оказались следы от ножа.
Александр прилетел в Петербург навестить могилы умерших родителей и остановился у своего одноклассника по престижной 566-й школе, медиаменеджера Игоря Иванова.
Каганский был маститым ученым. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурна, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. В числе прочих исследований Каганский разрабатывал лекарство от рака, тесно общался со светилами мировой науки. Например, с нобелевским лауреатом Питером Хиггсом, открывшим новую элементарную частицу, названную в его честь — бозон Хиггса.
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Происшествия , Игорь Иванов , Питер Хиггс
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