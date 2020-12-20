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Москва

В центре Москвы произошел провал грунта 

Майк Габриелян 27 минут назад
В центре Москвы произошел провал грунта
Фото: РИА Новости
В центре Москвы провалился грунт, образовав огромную яму на трассе. Инцидент произошёл на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Площадь провала составляет 4 квадратных метра. Дорожники говорят, что грунт обвалился из-за прорыва трубы. В столичном департаменте транспорта заявили, что аварийный участок дороги перекрыт, на месте работают ремонтники.
Ранее «Рамблер» сообщал, что специалисты считают главными причинами провалов грунта в Москве прохудившиеся коммуникации и дожди со снегом.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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