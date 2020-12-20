В центре Москвы произошел провал грунта 

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В центре Москвы провалился грунт, образовав огромную яму на трассе. Инцидент произошёл на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь провала составляет 4 квадратных метра. Дорожники говорят, что грунт обвалился из-за прорыва трубы. В столичном департаменте транспорта заявили, что аварийный участок дороги перекрыт, на месте работают ремонтники.