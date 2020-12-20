Пьяный россиянин выбросил из окна пятого этажа девушку 

Петербурге 41-летний пьяный рецидивист избил и выбросил из окна пятого этажа 27-летнюю девушку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МВД.

«41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа», — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержал вызванный соседями патруль.

Потерпевшая Анастасия сейчас в тяжелом состоянии, пишет «КП».

У неё черепно-мозговая травма, ушиб мозга, переломы таза, бедер, челюсти, травмы груди, позвоночника и живота.

Подозреваемый — рецидивист. Он судим уже 10 раз. Впервые он попал в поле зрения силовиков в 1999 году. Его судили за кражи, применение насилия в отношении представителя власти, угрозу убийством.