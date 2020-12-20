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Костюмер согласилась на секс с грабителем за телефон и была обманута 

Майк Габриелян 1 час назад
Костюмер согласилась на секс с грабителем за телефон и была обманута
Фото: depositphotos.com
Костюмер театра «Геликон-опера» пыталась вернуть украденный смартфон, согласившись на секс с грабителем, но оказалась заперта в туалете. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Костюмер, 42-летняя москвичка вечером 16 декабря распивала спиртное в Новопушкинском сквере. С нею познакомился некий мужчина, оказавшийся грабителем. Во время общения он неожиданно выбил из ее рук смартфон и бросился бежать.
Женщина догнала его и потребовала вернуть украденное. Тогда грабитель предложил ей заняться сексом в обмен на телефон.
Сделка должна была произойти в уличном туалете, но злоумышленник снова обманул жертву: он запер её в помещении и сбежал вместе со смартфоном и банковскими картами.
Позже женщина узнала, что с ее счёта сняли 11,5 тысячи рублей, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее «Рамблер» сообщал, что воры решили обнести художественную галерею, но наткнулись на реалистичную 180-сантиметровую секс-куклу и пустились наутек.
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Происшествия , РЕН ТВ
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