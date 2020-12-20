Костюмер согласилась на секс с грабителем за телефон и была обманута 

Костюмер театра «Геликон-опера» пыталась вернуть украденный смартфон, согласившись на секс с грабителем, но оказалась заперта в туалете. Об инциденте сообщает РЕН ТВ

Костюмер, 42-летняя москвичка вечером 16 декабря распивала спиртное в Новопушкинском сквере. С нею познакомился некий мужчина, оказавшийся грабителем. Во время общения он неожиданно выбил из ее рук смартфон и бросился бежать.

Женщина догнала его и потребовала вернуть украденное. Тогда грабитель предложил ей заняться сексом в обмен на телефон.

Сделка должна была произойти в уличном туалете, но злоумышленник снова обманул жертву: он запер её в помещении и сбежал вместе со смартфоном и банковскими картами.

Позже женщина узнала, что с ее счёта сняли 11,5 тысячи рублей, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.