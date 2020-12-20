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В Хабаровске нашли самосвал с золотым грунтом и повешенным шофером 

Аргументы Недели 30 минут назад
Самосвал с золотым грунтом и повешенным шофером найден в Хабаровске
Фото: depositphotos.com
Рядом с Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае был найден грузовой автомобиль, загруженный пробами грунта с золотом. В кабине был мертвый водитель с накинутой на шею петлей из топливного шланга.
По данным издания DVHAB, страшная находка была обнаружена в ночь с 18 на 19 декабря у поселка Боктор. Самосвал лежал на боку, мешки с пробами грунта были в сохранности в кузове.

— Шофер был в кабине этого самосвала, повешен на шланге подкачки топлива. Может, он ответственности побоялся или что-то произошло, — комментирует произошедшее собеседник издания, побывавший на мете происшествия.

При этом очевидцы не заметили следов опрокидывания машины.

— Когда машина съезжает грунтовой дороги, всегда видны следы провала шин, то есть их «скольжение» по грунту, а здесь их вообще нет. И повреждения самосвала не свойственны для опрокидывания на ходу, даже если учесть, что он двигался с небольшой скоростью, там выше 30 км/ч в час не разгонишься, — уточняет собеседник.

По его словам, самосвал перевернулся не из-за ошибки управления — он был перевернут людьми умышленно и «аккуратно». Но рядом не было замечено и следов пребывания тут других участников событий.
С таинственной трагедией разбираются следователи. На место ЧП выехала оперативная группа.
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Комментарии 6
Происшествия , Хабаровск , Хабаровский Край
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