Избитую девушку выбросили с пятого этажа в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте происшествия и доставлен в территориальный отдел полиции.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.