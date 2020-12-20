Ещё
Далее:
Читайте также:
Идея для подарка: сертификат на кино в Okko
Идея для подарка: сертификат на кино в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Избитую девушку выбросили с балкона пятого этажа в Петербурге 

РИА Новости 25 минут назад
Избитую девушку выбросили с пятого этажа в Петербурге
Фото: РИА Новости
Житель Санкт-Петербурга избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он ранее был неоднократно судим. Он был задержан на месте происшествия и доставлен в территориальный отдел полиции.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Комментарии 29
Происшествия , СКР , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение