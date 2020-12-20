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Самолет из Японии совершил экстренную посадку в российском аэропорту 

Lenta.ru 1 час назад
Самолет из Японии экстренно сел в Южно-Сахалинске
Фото: globallookpress.com
В аэропорту российского города Южно-Сахалинска совершил экстренную посадку двухмоторный самолет Dash-8-200. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, пилотам пришлось срочно прервать полет и совершить вынужденную посадку. Известно, что на борту воздушного судна не было пассажиров, только два члена экипажа. О состоянии людей и причине посадки самолета ничего не сообщается.
Борт следовал по маршруту Саппоро — Петропавловск-Камчатский.
Bombardier DHC-8-200 — это модификация канадского двухмоторного турбовинтового ближнемагистрального самолета Bombardier DHC-8. Он может перевозить 37-39 пассажиров. Эти самолеты могут использоваться на аэродромах с грунтовыми взлетно-посадочными полосами.
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing российской авиакомпании Utair, следовавший из Игарки в Уфу с сотней пассажиров на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута. В авиакомпании заверили, что с пассажирами и экипажем «все в порядке».
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Комментарии
Происшествия , Boeing , ЮТэйр , Башкортостан , Игарка , Красноярский Край , Петропавловск , Саппоро , Сургут , Уфа , Ханты-Мансийский автономный округ , Япония
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