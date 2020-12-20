Самолет из Японии экстренно сел в Южно-Сахалинске

В аэропорту российского города Южно-Сахалинска совершил экстренную посадку двухмоторный самолет Dash-8-200. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, пилотам пришлось срочно прервать полет и совершить вынужденную посадку. Известно, что на борту воздушного судна не было пассажиров, только два члена экипажа. О состоянии людей и причине посадки самолета ничего не сообщается.

Борт следовал по маршруту Саппоро — Петропавловск-Камчатский.

Bombardier DHC-8-200 — это модификация канадского двухмоторного турбовинтового ближнемагистрального самолета Bombardier DHC-8. Он может перевозить 37-39 пассажиров. Эти самолеты могут использоваться на аэродромах с грунтовыми взлетно-посадочными полосами.