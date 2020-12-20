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В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку 

РИА Новости и ещё 1 48 минут назад
Начальник подразделения РЖД задержан в Саратовской области
Фото: РИА Новости
Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей, потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей злоумышленник был задержан", — говорится в сообщении.

По материалам УФСБ по Саратовской области в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (филиал РЖД) возбуждено дело по статье УК "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Имя подозреваемого следствие не называет. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.
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Происшествия , Криминал , Александр Кобзев , ФСБ , СКР , РЖД , Саратовская Область
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