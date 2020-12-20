Начальник подразделения РЖД задержан в Саратовской области

"Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей, потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей злоумышленник был задержан", — говорится в сообщении.