Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

В Туапсе столкнулись два иностранных судна 

РИА Новости 23 минуты назад
В Туапсе столкнулись два иностранных судна
Фото: РИА Новости
Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.
По его словам, утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке столкнулись два грузовых судна. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания очевидцы сняли на видео, которое было опубликовано в интернете.

"В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, а на другом повреждена центральная балка верхней палубы. В результате происшествия никт