В Туапсе столкнулись два иностранных судна 

Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

По его словам, утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке столкнулись два грузовых судна. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания очевидцы сняли на видео, которое было опубликовано в интернете.