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Пираты захватили в плен шесть украинцев у берегов Нигерии 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Пираты захватили в плен украинцев у берегов Нигерии
Фото: AFP
Возле берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно STEVIA, в плен были захвачены восемь членов экипажа, включая шестерых украинцев.
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

«В результате пиратского нападения на судно STEVIA у побережья Нигерии 16 декабря были захвачены восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины», — цитирует сообщение «Громадське».

Отмечается, что судовладельцем является албанская компания.
Украинские дипломаты принимают меры реагирования.
В ноябре в посольстве России в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтвердили похищение четырёх членов экипажа с танкера Agisilaos, среди которых был россиянин.
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Происшествия , Нигерия , Того
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