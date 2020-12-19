На Украине в контейнерах с фруктами нашли кокаин на 12 млн долларов

«Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки «элитного наркотика» должна была быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска «Староказачье», — уточняется в сообщении.