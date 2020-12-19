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В Мордовии арестовали священника, обвиняемого в насилии над дочерью 

РИА Новости 41 минуту назад
В Мордовии арестовали обвиняемого в насилии над дочерью священника
Фото: Pixabay.com
Житель Мордовии, задержанный по подозрению в истязании шести родных и приемных детей и сексуальном насилии над одной из дочерей, заключен под стражу на 2 месяца, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о священнослужителе Сергии Смолякове.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (часть 4 статьи 132 УК РФ)", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По версии следствия, в 2005 и 2012 годах, когда потерпевшей было шесть и 13 лет соответственно, приемный отец совершил в отношении нее преступления, посягающие на половую неприкосновенность.

"Кроме того, в отношении обвиняемого и его супруги расследуется уголовное дело об истязаниях (статья 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). Как полагает следствие, противоправные действия были совершены в 1996-2020 годы в отношении шестерых потерпевших, являвшихся в разные периоды несовершеннолетними", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что 19 декабря руководитель регионального следственного управления СК РФ Анатолий Ситников в поселке Чамзинка в рамках расследования уголовных дел принял четырех из проживавших в семье детей, в том числе одного несовершеннолетнего. Во время встречи они рассказали об условиях жизни в семье и их воспитании, а также об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений.
По сообщению местных СМИ, родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца. В Ардатовской епархии РИА Новости заявили, что служивший настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Смоляков полгода "находится за штатом" по состоянию здоровья.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости
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