Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве женщина заказала убийство бывшего мужа 

Газета.Ru 44 минуты назад
В Москве женщина заказала убийство бывшего мужа
Фото: ТАСС
В Москве задержали женщину, подозреваемую в попытке заказного убийства бывшего мужа за 3 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
По версии следствия, в марте 2020 года женщина решила организовать убийство супруга из-за финансовых разногласий, возникших во время развода. Она обратилась к своему знакомому, который нашел предполагаемого киллера. За убийство ему пообещали 3 млн руб.

«В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Москве, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины», — рассказала Иванова.

После получения фотографии и денег исполнителем женщина и ее пособник были задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация приготовления к убийству по найму», «Приготовление к пособничеству в убийстве по найму».
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Газета.Ru: последние новости
На северо-западе Москвы опечатали «Перекресток» из-за очага COVID-19 На северо-западе Москвы опечатали «Перекресток» из-за очага COVID-19 Шестеро вооруженных в масках украли 15 млн рублей у бизнесмена в кафе в Москве Шестеро вооруженных в масках украли 15 млн рублей у бизнесмена в кафе в Москве В Забайкальском крае в детском саду умер ребенок В Забайкальском крае в детском саду умер ребенок
Комментарии 7
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение