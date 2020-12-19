Российский полицейский убил друга 

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Ставрополе следователи задержали оперативника экономической безопасности МВД , признавшегося в убийстве друга. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Местная жительница, сообщила полиции 12 декабря, что исчез её 29-летний сын. Через пять дней в лесном массиве на выезде из Ставрополя было обнаружено его тело с огнестрельным ранением головы.

Следствие установило причастность к преступлению оперативника полиции. Он служит в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Известно, что он был в дружеских отношениях с убитым.

«Проведены осмотр автомобиля подозреваемого, осмотр места происшествия, проведены обыски в жилище подозреваемого. Подозреваемый… на допросе дал признательные показания», — говорится в сообщении СКР.

Полицейский задержан, но пока не отправлен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.