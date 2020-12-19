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Москва

Появилось фото напавшего на дворников охранника 

Майк Габриелян 1 час назад
Появилось фото напавшего на дворников охранника
Фото: ТАСС
В интернете появилось фото охранника, который напал на дворников в Москве и обстрелял их. Об инциденте в Кропоткинском переулке сообщает РЕН ТВ.
Есть данные, что охранник мог быть пьян. Он начал задирать рабочих, которые пришли убирать улицу. При этом мужчина якобы требовал денег. В разгар конфликта охранник принялся палить по оппонентам из пневматического пистолета. Он также брызнул в них из баллончика.
Подозреваемого задержала полиция.
Это не первый подобный случай в столице. «Рамблер» сообщал, что год назад в Москве на дворника напали с ножом и ранили его.
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Происшествия , РЕН ТВ
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