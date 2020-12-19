Появилось фото напавшего на дворников охранника 

В интернете появилось фото охранника, который напал на дворников в Москве и обстрелял их. Об инциденте в Кропоткинском переулке сообщает РЕН ТВ.

Есть данные, что охранник мог быть пьян. Он начал задирать рабочих, которые пришли убирать улицу. При этом мужчина якобы требовал денег. В разгар конфликта охранник принялся палить по оппонентам из пневматического пистолета. Он также брызнул в них из баллончика.

Подозреваемого задержала полиция.