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Москва

На северо-западе Москвы опечатали «Перекресток» из-за очага COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве опечатали «Перекресток» из-за очага COVID-19
Фото: ТАСС
На северо-западе Москвы опечатали магазин «Перекресток» из-за выявления группового очага коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией группового очага новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий опечатан магазин «Перекресток» в СЗАО», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет о супермаркете, расположенном по адресу: Карамышевская набережная, дом 2а.
В магазине были зарегистрированы три случая коронавируса, после чего Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что после заражения нескольких человек торговая точка не усилила меры противоэпидемического режима — температура сотрудникам не измерялась, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха в производственных цехах, где зарегистрирован случай COVID-19, не велись графики уборки с дезинфекцией. В горячем и мясном цехах не были вымыты полы, а коврики на входе не смочены дезинфицирующим раствором.
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Происшествия , X5 Retail Group , Роспотребнадзор
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