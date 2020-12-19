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Москва

Шестеро вооруженных в масках украли 15 млн рублей у бизнесмена в кафе в Москве 

Газета.Ru 45 минут назад
Вооруженные люди в масках ворвались в кафе в Москве
Фото: РИА Новости
В центре Москвы шесть вооруженных человек в масках похитили у бизнесмена 15 млн рублей во время заключения следки с партнерами в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел вечером 18 декабря на улице Нижегородская, дом 9 Г. Полицейские установили, что по указанному адресу в кафе прибыл предприниматель с знакомыми для совершения сделки. После этого в помещение вошли пять-шесть неизвестных в масках, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники открыто похитили у мужчины рюкзак с 15 млн рублей и скрылись.
По факту произошедшего проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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