Вооруженные люди в масках ворвались в кафе в Москве

В центре Москвы шесть вооруженных человек в масках похитили у бизнесмена 15 млн рублей во время заключения следки с партнерами в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 18 декабря на улице Нижегородская, дом 9 Г. Полицейские установили, что по указанному адресу в кафе прибыл предприниматель с знакомыми для совершения сделки. После этого в помещение вошли пять-шесть неизвестных в масках, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники открыто похитили у мужчины рюкзак с 15 млн рублей и скрылись.

По факту произошедшего проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.