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В Лиссабоне обрушился жилой дом 

News.ru и ещё 5 1 час назад
В Лиссабоне обрушился жилой дом
Фото: pixabay.com
Пять человек получили травмы при частичном обрушении жилого дома в Лиссабоне.
Как передаёт Reuters со ссылкой на пожарную службу столицы Португалии, инцидент произошёл утром 20 декабря. Перед обрушением в доме раздался взрыв. Всех пострадавших доставили в больницы, один из них находится в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работают около 50 пожарных. Причины взрыва пока не установлены, по одной из версий, его спровоцировали неполадки в бойлере.
В обрушившемся доме жили девять человек, двое числятся пропавшими без вести. Пожарные до сих пор не могут войти в повреждённое здание из-за риска полного обрушения.
Член городского совета Лиссабона Карлос Мануэль Кастро считает, что взрыв, возможно, произошёл после утечки газа, информирует MSN. Некоторые из обломков повредили автомобили, которые ехали по дороге общего пользования.
Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в школе № 11 в подмосковном Орехово-Зуево. 7 декабря в учебном заведении обрушился потолок — упали две подвесные панели. В школе в этот момент находились педагоги и дети, однако никто из них не пострадал. Последствия обрушения оперативно устранили.
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Происшествия , Взрывы и катастрофы , Reuters , Китай
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