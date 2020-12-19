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Наручники на груди спасли жизнь полицейскому во время стрельбы в Подмосковье 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Наручники спасли полицейского от пули в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В Московской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и едва не убил одного из них. Пуля застряла в амуниции полицейского, что спасло ему жизнь. Инцидент произошел в Егорьевске.

«Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев», — приводит РИА Новости слова информированного источника в правоохранительных органах.

Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов были откомандированы в Подмосковье из Камчатского края. Здесь силовики должны были допросить мужчину в рамках расследования одного из уголовных дел.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Егорьевск , Камчатский Край , Московская область
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