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Пожар локализовали в здании «Мосгоргеотреста» 

РИАМО 1 час назад
Пожар локализовали в здании «Мосгоргеотреста» в Москве
Фото: кадр видео
Возгорание в здании «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте в столице локализовано, из здания эвакуировано 130 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В 20:58 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, дом 11.

«Происходило возгорание на 7 этаже и на кровле здания. В 23:31 пожар локализован на общей площади около 300 квадратных метров», — сообщается не сайте.

На месте развернут штаб пожаротушения. Из здания эвакуировано около 130 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Для тушения пожара привлечено свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники.
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