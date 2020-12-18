Американец подал в суд на родителей, унитоживших его коллекцию порно 

Житель Индианы подал иск к своим родителям, которые уничтожили его коллекцию порно. Об этом сообщает Fox2

Дэвид Веркинг жил в доме своих родителей в Мичигане в течение 10 месяцев после развода. После он заявил, что из дома пропали 12 коробок с коллекцией порнофильмов на DVD и VHS, а также журналов общей стоимостью 29 тысяч долларов. Впоследствии он сократил оценку до 25 тысяч долларов.

Веркинг предоставил суду полный список уничтоженного имущества. В 12 коробках находились 1605 порнографических DVD-дисков и видеокассет и 50 секс-игрушек и атрибутики.

Родители Веркинга признали, что уничтожили порно-коллекцию сына и заявили, что «оказали ему услугу».

По мнению судьи, «не подлежит сомнению», что имущество принадлежало Веркину и что его родители не имели права уничтожать его. Судья велел обеим сторонам подать отчеты о стоимости коллекции, исходя из которых Дэвид может потребовать компенсацию утерянного имущества.

Семья Веркинг должна подать письменное заявление о сумме задолженности до 16 февраля 2021 года.