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Американец подал в суд на родителей, унитоживших его коллекцию порно 

Вероника Полынина 13 минут назад
Американец подал в суд на родителей, унитоживших его коллекцию порно
Фото: Reuters
Житель Индианы подал иск к своим родителям, которые уничтожили его коллекцию порно. Об этом сообщает Fox2.
Дэвид Веркинг жил в доме своих родителей в Мичигане в течение 10 месяцев после развода. После он заявил, что из дома пропали 12 коробок с коллекцией порнофильмов на DVD и VHS, а также журналов общей стоимостью 29 тысяч долларов. Впоследствии он сократил оценку до 25 тысяч долларов.
Веркинг предоставил суду полный список уничтоженного имущества. В 12 коробках находились 1605 порнографических DVD-дисков и видеокассет и 50 секс-игрушек и атрибутики.
Родители Веркинга признали, что уничтожили порно-коллекцию сына и заявили, что «оказали ему услугу».
По мнению судьи, «не подлежит сомнению», что имущество принадлежало Веркину и что его родители не имели права уничтожать его. Судья велел обеим сторонам подать отчеты о стоимости коллекции, исходя из которых Дэвид может потребовать компенсацию утерянного имущества.
Семья Веркинг должна подать письменное заявление о сумме задолженности до 16 февраля 2021 года.
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