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Невеста утонула во время собственной свадьбы 

РИА Новости 1 час назад
Невеста утонула во время собственной свадьбы
Фото: © AP Photo / A.M. Ahad
В Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB.
Трагедия произошла в окрестностях острова Хатия на юго-востоке страны. Траулер, на котором свадебная процессия направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием и затонул.
По словам представителя местной полиции, несколько пассажиров смогли добраться до берега, еще несколько пропали без вести.

"Речная полиция при поддержке местных жителей и рыбаков обнаружила семь тел. Однако остается неизвестным, скольким именно пассажирам удалось доплыть до берега", — сообщили в полиции.

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