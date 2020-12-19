Невеста утонула во время собственной свадьбы 

Бангладеш семь человек, включая невесту и двух детей, погибли во время свадьбы, об этом сообщает агентство UNB

Трагедия произошла в окрестностях острова Хатия на юго-востоке страны. Траулер, на котором свадебная процессия направлялась по реке Мегхна к дому жениха, столкнулся с подводным препятствием и затонул.

По словам представителя местной полиции, несколько пассажиров смогли добраться до берега, еще несколько пропали без вести.