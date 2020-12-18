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Москва

У родственников генерала Милейко обнаружили иностранное гражданство 

ТАСС 55 минут назад
У родственников генерала Милейко нашли иностранное гражданство
Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Военные следователи обнаружили, что родственники арестованного за мошенничество бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко имеют иностранное гражданство и недвижимость в одной из европейских стран. Как уточнил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, это обстоятельство стало одной из причин выхода в суд с ходатайством об аресте генерала.

"Следствие вышло с ходатайством об аресте в суд в связи с тем, что Милейко пытался оказывать давление на свидетелей в рамках расследования одного из уголовных дел в его отношении, уклонялся от вызова следователя для проведения с ним следственных действий. Кроме того, в рамках следствия было установлено, что у родственников генерала имеется гражданство одной из европейских стран и недвижимость, зарегистрированная на его супругу", — сказал собеседник агентства.

В интересах следствия он не уточнил страну, где были обнаружены активы родственников Милейко.
Московский гарнизонный военный суд в пятницу отправил генерал-лейтенанта Милейко в СИЗО по обвинению в организации мошенничества при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам, что привело к ущербу почти в 700 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, бывший тыловик Росгвардии арестован на один месяц.
Накануне ТАСС сообщал, что Милейко после предъявления ему обвинения отверг свою причастность, как и в случае с первым делом, в рамках которого ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В рамках дела о махинациях с госконтрактами с Милейко была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, рассказал агентству источник. По его словам, следователи обвинили генерал-лейтенанта в организации хищения при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии в соучастии с руководителем единственного поставщика ведомства компании "Спецшвейснаб".
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Происшествия , Сергей Милейко , Росгвардия , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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