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Акула откусила у рыбаков тунца на 180 тысяч рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Акула-людоед лишила рыбаков половины улова
Фото: Lenta.ru
Акула откусила половину тунца, пойманного американскими рыбаками, и причинила им ущерб в 2,5 тысячи долларов (180 тысяч рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.
51-летний Дэвид Слоэн (David Sloan) и его товарищи поймали крупного тунца с судна в 40 километрах от Бостона. Они полтора часа боролись с рыбой и пытались вытащить ее из воды. Неожиданно леска вновь натянулась, затем тунец перестал сопротивляться. Вскоре они узнали причину: на крючке осталась только половина рыбы, остальное откусила акула.
По оценке рыбаков, пропавшее мясо весило не меньше 45 килограммов. Это серьезные убытки, если учесть, что за фунт тунца дают 25 долларов (четыре тысячи рублей за килограмм).

«Мы знаем, что из-за большой популяции тюленей в наших водах полно акул-людоедов, но даже подумать не могли, что одна из них нападет на тунца такой величины», — объясняет Слоэн.

В июне сообщалось, что у берегов мексиканского полуострова Калифорния сняли на видео стаю желтоперых тунцов, преследующих акулу-людоеда. Догнав хищницу, они принялись чесаться о ее хвост.
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