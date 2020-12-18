В Москве задержали следователя СК 

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну, который подозревается по ст. 299 УК России (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 УК России (фальсификация доказательств) и ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)», — заявили в суде.