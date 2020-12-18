Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве

Пятилетний мальчик бегал по Щелковскому шоссе в Москве . Ребенок сбежал из дома в одних трусах в ночь на 18 декабря. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT. Сам малыш объяснил свой поступок желанием посмотреть на красный автобус. Сейчас маленький беглец находится в больнице.

Известно, что мальчик воспитывается в приемной семье, его отсутствие родители заметили только рано утром. Всего в квартире проживают шестеро детей, двое из которых приемные. Теперь взрослым придется объясняться с полицией и органами опеки. В семью ребенка можно будет вернуть только с согласия последних.