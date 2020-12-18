Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве

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Москва

Бегающий по улице в Москве голый ребенок в мороз попал на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Пятилетний мальчик бегал по Щелковскому шоссе в Москве. Ребенок сбежал из дома в одних трусах в ночь на 18 декабря. Видео инцидента публикует Telegram-канал Life SHOT. Сам малыш объяснил свой поступок желанием посмотреть на красный автобус. Сейчас маленький беглец находится в больнице.
Известно, что мальчик воспитывается в приемной семье, его отсутствие родители заметили только рано утром. Всего в квартире проживают шестеро детей, двое из которых приемные. Теперь взрослым придется объясняться с полицией и органами опеки. В семью ребенка можно будет вернуть только с согласия последних.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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