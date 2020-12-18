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В Ухте собаки до смерти загрызли женщину 

News.ru и ещё 5 53 минуты назад
В Ухте собаки до смерти загрызли женщину
Фото: pixabay.com
В Ухте Республики Коми 46-летняя женщина погибла в результате нападения на неё собак.
Труп со следами нападения животных обнаружили вечером 17 декабря на территории складов на Железнодорожной улице. С места происшествия в больницу также был доставлен 53-летний мужчина, передаёт «Интерфакс».
Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что собаки напали на супругов, которые шли по территории складов. Мужчина старался отогнать животных, но после многочисленных укусов смог добежать до магазина и там закрыться. Ему помогли продавцы, которые вызвали скорую помощь.
Судмедэксперты установили, что женщина скончалась из-за массивной потери крови.
Следствие установило, что ответственные чиновники ненадлежащим образом выполняли функции по организации отлова бездомных собак. Поэтому по данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников мэрии Саратова из-за многочисленных случаев нападения бродячих собак на людей. С начала 2020 года в городе отмечено 53 подобных случая. Восемь раз животные нападали на детей. Во всех случаях пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По данным следствия, городские чиновники в нарушение законодательства не организовали должным образом процессы отлова, содержания и перевозки безнадзорных животных. При этом в городе выросла популяция бродячих собак, и они стали вести себя агрессивно. В случае если вина чиновников будет установлена судом, им грозит до трёх месяцев ограничения свободы, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Интерфакс , Волгоградская Область , Саратов , Саратовская Область
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