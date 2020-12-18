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На Ставрополье осудили депутата за хищение денег участников ярмарок 

ИА Regnum 24 минуты назад
Депутата гордумы осудили за мошенничество
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Депутат городской думы Ставрополя Денис Кушнарев и индивидуальный предприниматель Алексей Горькавенко осуждены за мошенничество в отношении участников ярмарок. Оба фигуранта получили условные сроки, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.
Установлено, что в 2018 году Кушнарев, возглавляя комитет городской думы по борьбе со стихийной торговлей, предоставлял Горькавенко информацию об участниках ярмарок. Предприниматель в свою очередь сообщал им, что для осуществления торговли и участия в ярмарках якобы необходимо заключить с ним договор об информационном сопровождении сайта.
Так Кушнарев и Горькавенко похитили в сумме более 600 тыс. рублей. Жертвами злоумышленников стали 10 индивидуальных предпринимателей. За это оба фигуранта получили по 2,5 года лишения свободы условно.
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Происшествия , СКР , ИА REGNUM , Ставрополь , Ставропольский Край
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