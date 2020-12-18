Следователь СК задержан за подлог доказательств по делу о стрельбе в Москва-Сити 

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Следователь Следственного комитета России Левон Агаджанян задержан в Москве по подозрению в ряде преступлений, в том числе фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда, куда поступило ходатайство об аресте подозреваемого.

Отмечается, что мужчина подозревается по ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Отмечается, что следствие требует отправить Агаджаняна под стражу до 17 февраля.