Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой

«Мой ангел, моя любимая доченька, отдыхай с богом. Ты будешь жива в моем сердце вечно», — написал Шпиленко в своем фейсбуке.

По информации «Московского комсомольца», семья Шпиленко проживает на 15-м этаже в том же доме, под окнами которого девушка была найдена мертвой. Днем ранее у нее был день рождения. По данным «Комсомольской правды», ночью Шпиленко услышал крик дочери, пришел в ее спальню, но не обнаружил ее там.

На теле девушки не было обнаружено следов борьбы. В настоящее время СК проводит проверку по факту ее смерти. Она не оставила предсмертную записку.