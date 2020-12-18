Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой

Дочь политика и бизнесмена Андрея Шпиленко покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Шпиленко нашел свою 19-летнюю дочь, студентку Российского университета дружбы народов, мертвой под окнами дома на Нагатинской набережной в Москве. В пресс-службе городского управления Следственного комитета подтвердили «Вечерней Москвы» смерть девушки, а основной версией ее кончины назвали самоубийство.
«Мой ангел, моя любимая доченька, отдыхай с богом. Ты будешь жива в моем сердце вечно», — написал Шпиленко в своем фейсбуке.
По информации «Московского комсомольца», семья Шпиленко проживает на 15-м этаже в том же доме, под окнами которого девушка была найдена мертвой. Днем ранее у нее был день рождения. По данным «Комсомольской правды», ночью Шпиленко услышал крик дочери, пришел в ее спальню, но не обнаружил ее там.
На теле девушки не было обнаружено следов борьбы. В настоящее время СК проводит проверку по факту ее смерти. Она не оставила предсмертную записку.
45-летний Шпиленко, как сообщал «Рамблер», был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе и проректором Московского государственного университета технологий и управления, а ныне возглавляет Ассоциацию технопарков и кластеров.