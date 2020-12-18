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В Подмосковье 10-летняя девочка попала под электричку 

Павел Тиунов 1 час назад
В Подмосковье 10-летняя девочка попала под электричку
Фото: РИА Новости
В Раменском 10-летняя девочка погибла на железнодорожных рельсах, сообщает телеканал «360». Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Инцидент произошел утром 18 декабря. Электропоезд, по пути со станции Шиферная в Москву в районе станции Фабричная сбил 10-летнюю девочку.

«Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования девочки на Казанском направлении Московской железной дороги», — заявили журналистам в межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте.

Правоохранители уже опросили очевидцев и железнодорожников, осмотрели электропоезд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Летом, как сообщал «Рабмлер», в Подмосковье поезд сбил стоящего на железнодорожных путях мужчину с маленьким ребенком на руках. Инцидент произошел 3 июня около девяти утра на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги. Следователи тогда пояснили, что электропоезд «Фрязино — Москва» смертельно травмировал мужчину1979 года рождения. девочка была госпитализирована. В результате было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка.
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Происшествия , СКР
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