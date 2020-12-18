На российско-украинской границе скопилось более 100 машин

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В украинском пункте пропуска «Сеньковка» (расположен на границе с Белоруссией Россией в точке, где сходятся границы трех государств) 18 декабря застряли 120 машин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на украинских таможенников.

таможенной службе рассказали, что все застрявшие авто — транспортные средства «коммерческого назначения».

Таможенники призвали водителей учитывать загруженность пропускного пункта и выбирать другие маршруты.

Как писал «Рамблер», о застрявших в «Сеньковке» машинах сообщалось 23 и 30 ноября. По данным таможенников, 23 числа на границе встали в пробку 210 грузовиков, а 30-го — 185.

В таможенной службе объяснили это снижением скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска Новые Юрковичи на территории России.