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Москва

На границе России и Украины застряла сотня машин 

Мария Иванова 35 минут назад
На российско-украинской границе скопилось более 100 машин
Фото: ТАСС
В украинском пункте пропуска «Сеньковка» (расположен на границе с Белоруссией и Россией в точке, где сходятся границы трех государств) 18 декабря застряли 120 машин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на украинских таможенников.
В таможенной службе рассказали, что все застрявшие авто — транспортные средства «коммерческого назначения».
Таможенники призвали водителей учитывать загруженность пропускного пункта и выбирать другие маршруты.
Как писал «Рамблер», о застрявших в «Сеньковке» машинах сообщалось 23 и 30 ноября. По данным таможенников, 23 числа на границе встали в пробку 210 грузовиков, а 30-го — 185.
В таможенной службе объяснили это снижением скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска Новые Юрковичи на территории России.
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Происшествия , Федеральная таможенная служба
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