СОБР штурмовал квартиру, где рецидивист удерживал женщину

В квартире многоэтажного дома на Балаклавском проспекте мужчина насильно удерживал женщину, угрожая при этом ей ножом. Об инциденте сообщили в полицию в 4:30 утра. Прибывшим на место происшествия стражам порядка злоумышленник открыть дверь отказался.

В итоге бойцы СОБР взяли квартиру штурмом, мужчину обезвредили, им оказался ранее судимый гражданин 1980 года рождения. Женщина не пострадала.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе был задержан местный житель, которого полиция подозревает в убийстве на почве ревности. В споре с соперником мужчина нанес удар своему оппоненту ножом в голову.