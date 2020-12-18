СОБР штурмовал квартиру, где рецидивист удерживал женщину

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Москва

Появилось видео штурма квартиры ради спасения москвички 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
В квартире многоэтажного дома на Балаклавском проспекте мужчина насильно удерживал женщину, угрожая при этом ей ножом. Об инциденте сообщили в полицию в 4:30 утра. Прибывшим на место происшествия стражам порядка злоумышленник открыть дверь отказался.
В итоге бойцы СОБР взяли квартиру штурмом, мужчину обезвредили, им оказался ранее судимый гражданин 1980 года рождения. Женщина не пострадала.
Ранее в Сергиево-Посадском городском округе был задержан местный житель, которого полиция подозревает в убийстве на почве ревности. В споре с соперником мужчина нанес удар своему оппоненту ножом в голову.
Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы
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