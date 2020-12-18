На украинско-российской границе застряли более ста машин 

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Более сотни автомобилей скопилось в очереди перед пунктом пропуска «Сеньковка» на границе между Украиной Россией . Об этом сообщили в пресс-службе Северного управления украинской таможенной службы.

Это уже не первая подобная ситуация в этом месте.

18 декабря перед пунктом пропуска «Сеньковка» в направлении выезда с таможенной территории Украины в Российскую Федерацию собрались 120 транспортных средств коммерческого назначения, — сказано в сообщении ведомства.

Таможенная служба обратилась к водителям с просьбой при выборе маршрута учитывать загруженность этого КПП.

Ранее, как писал NEWs.ru, большие очереди грузовых машин были зафиксированы на государственной границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью России.