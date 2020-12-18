В Карелии убиравший снег трактор задавил ребёнка

Предварительно установлено, что днем в четверг, 17 декабря, мужчина расчищал улицы от снега с помощью трактора и, осуществляя движение задним холодом, задавил ребенка. От полученных травм девочка погибла на месте.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Водителю трактора грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Омской области возбудили уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Многочисленные травмы на теле мальчика обнаружила школьная медсестра поле того, как ему стало плохо на уроке физкультуры.