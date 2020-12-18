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Снегоуборочный трактор насмерть задавил ребенка в Карелии 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
В Карелии убиравший снег трактор задавил ребёнка
Фото: vk.com/glavdoroga
В карельском городе Костомукша восьмилетняя девочка погибла под колесами трактора, который расчищал снег, сообщает Следственный комитет.
Предварительно установлено, что днем в четверг, 17 декабря, мужчина расчищал улицы от снега с помощью трактора и, осуществляя движение задним холодом, задавил ребенка. От полученных травм девочка погибла на месте.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Водителю трактора грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее в Омской области возбудили уголовное дело по факту истязания девятилетнего мальчика, которого, по предварительным данным, избивал его отчим. Многочисленные травмы на теле мальчика обнаружила школьная медсестра поле того, как ему стало плохо на уроке физкультуры.
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Происшествия , СКР , Костомукша , Республика Карелия
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