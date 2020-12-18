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Пятилетнего мальчика нашли голым на улице в Москве 

Артём Кульша 11 минут назад
Пятилетнего мальчика нашли голым на улице в Москве
Фото: РИА Новости
Пятилетний ребенок без верхней одежды был обнаружен в Москве без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Мальчик был найден сегодня утром в районе Щелковского шоссе в Северном Измайлове. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Прокуратура инициировала проведение проверки по данному факту. В ходе нее она установит все обстоятельства и причины произошедшего и оценит исполнение требований законодательства о несовершеннолетних.
По информации телеграм-канала «Лайф Шот», обнаруженный мальчик — приемный ребенок в семье служителя церкви и его жены. На улице он был найден лишь в трусах и ботинках. Сотрудникам полиции ребенок заявил, что хотел увидеть красный автобус. Родители обнаружили его исчезновение около 7:00 утра — входная дверь была открыта.
В настоящее время мальчик находится в больнице. Его отдадут приемным родителям, когда органы опеки дадут соответствующее разрешение. Сейчас полицейские проводят проверку в отношении семьи. Ни один из ее членов не состоит на учете, ни один из шестерых детей (двое приемных и четверо родных) ранее не сбегал из дома.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», 16-летная жительница поселка Павда Свердловской области обвинила свою приемную мать в издевательствах. По словам девушки, та заставляет ее и еще пятерых своих приемных детей спать на полу, укрываться куртками, плевать друг другу в рот за отказ жаловаться, а 17-летнюю дочь заперла в чулане и не выпускает на протяжении уже некоторого времени.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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