Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег

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Москва

Опубликовано видео ограбления с погоней в Москве 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
На Каланчевской улице в Москве произошло ограбление: мужчина отобрал деньги у своего приятеля на выходе из обменного пункта. Как стало известно полиции, потерпевший сам попросил грабителя поучаствовать в обмене иностранной валюты. Тот согласился, но после успешно проведенной финансовой операции решил присвоить денежные средства себе.
Злоумышленник оттолкнул своего знакомого и пустился в бега. Погоня жертвы за своим обидчиком попала в объективы нескольких камер. В итоге преступника задержали стражи порядка, как выяснилось, это не первое его уголовное дело.
Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы
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