Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег

На Каланчевской улице в Москве произошло ограбление: мужчина отобрал деньги у своего приятеля на выходе из обменного пункта. Как стало известно полиции, потерпевший сам попросил грабителя поучаствовать в обмене иностранной валюты. Тот согласился, но после успешно проведенной финансовой операции решил присвоить денежные средства себе.

Злоумышленник оттолкнул своего знакомого и пустился в бега. Погоня жертвы за своим обидчиком попала в объективы нескольких камер. В итоге преступника задержали стражи порядка, как выяснилось, это не первое его уголовное дело.