Расстреляны и замучены: СК расследует преступления нацистов 

Следственный комитет расследует убийства фашистами мирных жителей на Кубани в 1942-1943 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Целью расследования является установление конкретных членов карательного органа зондеркоманды СС-10 «а» («Айнзатцкоманда 10а») и их пособников, избежавших ответственности за убийства мирного населения во время оккупации территорий Краснодарского края и Ростовской области в августе 1942 — январе 1943 года.

В пресс-службе СК процитировали архивные данные, согласно которым фашисты и их пособники расстреляли более 247 человек в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской, убили, применяя мобильные газовые камеры, не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения и психиатрических больниц в Краснодаре и станицах Березанской и 3-я Речка Кочеты (Чернышевка).

В 1970 году КГБ возбудило уголовное дело по данным фактам. В 1972-м предварительное следствие по нему было приостановлено. СК возобновил его. Дело будут расследовать наиболее опытные следователи первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Краснодарскому краю.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», ФСБ рассекретила архивные документы, собранные военной контрразведкой СМЕРШ в 1943 году после освобождения Орловской области от нацистов.

В них сказано, что те создали в занятых районах области широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур и с их помощью проводили репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей, а особенно зверски карательная политика проводилась в населенных пунктах Знаменского района — там казнили более 200 человек.