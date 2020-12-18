Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Расстреляны и замучены: СК расследует преступления нацистов 

Артём Кульша 38 минут назад
Расстреляны и замучены: СК расследует преступления нацистов
Фото: ТАСС
Следственный комитет расследует убийства фашистами мирных жителей на Кубани в 1942-1943 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Целью расследования является установление конкретных членов карательного органа зондеркоманды СС-10 «а» («Айнзатцкоманда 10а») и их пособников, избежавших ответственности за убийства мирного населения во время оккупации территорий Краснодарского края и Ростовской области в августе 1942 — январе 1943 года.
В пресс-службе СК процитировали архивные данные, согласно которым фашисты и их пособники расстреляли более 247 человек в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской, убили, применяя мобильные газовые камеры, не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения и психиатрических больниц в Краснодаре и станицах Березанской и 3-я Речка Кочеты (Чернышевка).
В 1970 году КГБ возбудило уголовное дело по данным фактам. В 1972-м предварительное следствие по нему было приостановлено. СК возобновил его. Дело будут расследовать наиболее опытные следователи первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Краснодарскому краю.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», ФСБ рассекретила архивные документы, собранные военной контрразведкой СМЕРШ в 1943 году после освобождения Орловской области от нацистов.
В них сказано, что те создали в занятых районах области широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других военных и хозяйственных комендатур и с их помощью проводили репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей, а особенно зверски карательная политика проводилась в населенных пунктах Знаменского района — там казнили более 200 человек.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Комментарии
Происшествия , ФСБ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
00:31
Рецидивист помог москвичу и лишил его всех денег
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки Pfizer и попала на видео
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки Pfizer и попала на видео
В мире Происшествия
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Лебедев официально стал бароном Сибири
00:47
Лебедев официально стал бароном Сибири
В мире Общество
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Видео подробностей суда над военным Украины
00:28
Видео подробностей суда над военным Украины
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение