В Москве охранник распылил газ из баллончика в полицейских 

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Охранник распылил газ из баллончика в двух полицейских в центре Москвы , возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД

По информации ведомства, инцидент произошел в четверг на лестничной клетке здания по улице Нижняя Радищевская, где сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия.

"При попытке сотрудников полиции пройти в помещение охранник 1982 г.р. отказался открыть дверь, распылил в сторону сотрудников газ из аэрозольно-струйного баллона", — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Полицейские обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжили службу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.