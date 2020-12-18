Сбившему пешеходов в центре Москвы рэперу продлили арест

Таганский суд Москвы продлил арест на два месяца рэперу Эльмину Гулиеву, обвиняемому в ДТП на Остоженке в центре Москвы в сентябре 2020 года.
«Гулиеву Э. Д. срок содержания под стражей продлён на два месяца, то есть до 21 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.
21 сентября 2020 года в центре Москвы Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.
По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.