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Москва

Суд в Москве продлил арест сбившему пешеходов в центре Москвы рэперу 

RT на русском 1 час назад
Сбившему пешеходов в центре Москвы рэперу продлили арест
Фото: соцсети
Таганский суд Москвы продлил арест на два месяца рэперу Эльмину Гулиеву, обвиняемому в ДТП на Остоженке в центре Москвы в сентябре 2020 года.

«Гулиеву Э. Д. срок содержания под стражей продлён на два месяца, то есть до 21 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

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21 сентября 2020 года в центре Москвы Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.
По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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