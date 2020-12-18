Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери

Очевидцы в Твери сняли на видео жесткое задержание мужчины без маски сотрудниками Росгвардии . Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

Судя по голосам за кадром, россиянина задержали на улице в связи с отсутствием индивидуального средства защиты. Кто-то из свидетелей происшествия спросил правоохранителей, почему же они ему не дали маску, если находиться на улице без нее запрещено.

В начале декабря две женщины едва не подрались из-за маски в вагоне московского метро. Одна из пассажирок напомнила другой о необходимости носить медицинское средство защиты в общественных местах.