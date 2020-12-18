В Подмосковье электричка задавила девочку 

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Электричка задавила 10-летнюю девочку на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти ребенка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская

По предварительным данным, девочка 2010 года рождения погибла в районе станции Фабричная сегодня примерно в 8.10, когда там проезжал электропоезд "Шиферная — Москва".

"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на Казанском направлении МЖД", — сообщила Марковская.

Она добавила, что на месте происшествия уже осмотрели подвижной состав поезда, опросили членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.