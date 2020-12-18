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В Забайкальском крае в детском саду умер ребенок 

Газета.Ru 36 минут назад
В российском детском саду умер ребенок
Фото: Газета.Ru
В Забайкальском крае в Шилкинском районе в детском саду умер четырехлетний мальчик. Об этом сообщило региональное СУ СК.

"17 декабря 2020 года около 14 часов в правоохранительные органы поступила информация о смерти четырехлетнего мальчика", — говорится в сообщении.

По данным следствия, около 14 часов 17 декабря воспитательница заметила, что ребенку стало плохо. Она вызвала скорую помощь и позвонила родителям. По дороге в больницу мальчик умер. Следователи опросили свидетелей, назначена медицинская экспертиза.
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Происшествия , МВД , Забайкальский Край
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