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Москва

Силовики штурмом взяли квартиру в Москве, где мужчина ножом угрожал сожительнице 

Газета.Ru 51 минуту назад
Силовики штурмом взяли квартиру москвича
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который угрожал ножом своей сожительнице в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина.
Отмечается, что инцидент произошел около 4 утра в квартире жилого дома на Балаклавском проспекте. Правоохранителям стало известно, что злоумышленник, угрожая ножом, насильно удерживает женщину.
Мужчина отказался открывать дверь прибывшим на место силовикам, им пришлось штурмом взять квартиру. После этого подозреваемый был обезврежен.

«Им оказался ранее судимый сожитель, 1980 года рождения. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время женщине ничего не угрожает», — рассказал Васенин.

В настоящее время мужчина находится под стражей, проводится проверка.
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Происшествия , Росгвардия
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