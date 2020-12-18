Россиянка погибла из-за прорыва трубы

"Устанавливаются обстоятельства трагедии, в результате которой погибла пожилая женщина и пострадал ее супруг. По предварительным данным, 17 декабря 72-летний мужчина находился в помещении ванной комнаты в квартире, где располагается короб со стояками горячего и холодного водоснабжения. В этот момент в коробе произошла отстыковка трубы горячего водоснабжения, вследствие чего горячая вода под напором стала поступать в помещение ванной", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.