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Отсидевший за убийство отца житель ХМАО убил и мать 

News.ru 37 минут назад
Отсидевший за убийство отца россиянин убил и мать
Фото: РИА Новости
Жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который отсидел 10 лет за убийство отца, подозревают в нападении на мать.
По данным СУСК РФ по региону, 16 декабря между мужчиной и 74-летней женщиной разгорелся конфликт. Та начала высказывать ему претензии из-за убийства в 2008 году отца.

Из злости за нравоучения (он) нанёс ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в момент совершения преступления 47-летний подозреваемый был пьян. Через четыре часа после случившегося он допил оставшийся алкоголь и завил в полицию о смерти матери.
Установлено, что подозреваемый полтора года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца, — сообщили в СК.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу.
Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины. 15 декабря в дежурную часть в Дмитровском городском округе поступило сообщение о происшествии возле одного из магазинов. Очевидцы рассказали, что мужчина нанёс несколько ударов ножом женщине.
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