Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова 

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — написал в своем Telegram-канале бизнесмен и близкий друг мэра Павел Фукс

По словам Фукса, причиной смерти стали последствия коронавируса, которым переболел Кернес. Инфекция дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма, отметил предприниматель. Других подробностей Фукс не привел.

В сентябре Кернес заразился коронавирусом. От осложнений мэр впал в кому и его перевезли в клинику Шарите, где проходил лечение Навальный. Инфекция дала серьезные осложнения на его организм, в результате чего политик скончался.