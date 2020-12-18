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Москва

Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 декабря 2020 года скончался мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса COVID-19.
«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса», — написал в своем Telegram-канале бизнесмен и близкий друг мэра Павел Фукс.
По словам Фукса, причиной смерти стали последствия коронавируса, которым переболел Кернес. Инфекция дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма, отметил предприниматель. Других подробностей Фукс не привел.
В сентябре Кернес заразился коронавирусом. От осложнений мэр впал в кому и его перевезли в клинику Шарите, где проходил лечение Навальный. Инфекция дала серьезные осложнения на его организм, в результате чего политик скончался.
Происшествия , Видео , Павел Фукс , Геннадий Кернес
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