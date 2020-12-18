Избиение врача в Новосибирске попало на видео 

Бригада скорой помощи прибыла на вызов в Кировском районе Новосибирска на улице Петухова для помощи 9-летнеу ребенку. Между отцом ребенка и медиком произошел конфликт из-за отказа надеть бахилы на входе в квартиру. Хозиян квартиры набросился на медицинского работника с кулаками и между мужчинами произошла драка.

«В результате произошедшей драки у одного из работников медицинской бригады была диагностирована черепно-мозговая травма и многочисленные ссадины», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова