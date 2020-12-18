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Москва

Видео жестокого нападения на офис микрозаймов 

Вадим Дроздов 25 минут назад
17 декабря утром произошло зверское нападение на сотрудницу офиса компании, выдающей микрозаймы клиентам. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, что посетитель в