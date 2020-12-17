Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей

Экскурсия по Сьяновским пещерам в Подмосковье обернулась стрессом для туристической группы, которая заблудилась и не могла найти выход несколько часов. В числе потерявшихся оказались восемь детей и двое взрослых. Сейчас все несовершеннолетние уже спасены и находятся с родителями. Организатора похода допрашивает полиция — как выяснилось, он проводил платные экскурсии без согласования с властями.

Туристическая группа из восьми детей и двух взрослых пропала во время похода по Сьяновским пещерам, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. Спустя некоторое время спасателям удалось найти потерявшихся — как оказалось, они заблудились и несколько часов искали выход.

Как сообщал ТАСС, группа из детей 9-12 лет отправилась на экскурсию по Сьяновским пещерам в районе 10 утра. В 19 часов они должны были выйти на связь и отчитаться о том, что все живы и здоровы. Однако этого не произошло.

МЧС информация о пропаже детей появилась около 20:00 — в это время беспокойство стали проявлять родители детей. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили у входа в пещеру только инструктора Сергея Бокова , который должен был сопровождать группу.

Как выяснилось позже, осознав, что группа заблудилась, мужчина оставил детей со вторым взрослым — отцом одного из мальчиков — и ушел искать выход. Оказавшись на воздухе, Боков столкнулся со спасателями, описал им примерное местонахождение детей и отправился вместе с ними.

«Мы сидели у другого выхода, который завален. Никак не могли выйти на нужный выход. Потом я просто посадил детей с еще одним взрослым — Сергеем — и говорю: «Давайте я пойду к другому выходу». Вышел к другому, там я уже спасателей встретил, и мы стали уже вместе их искать», — рассказал Сергей Боков Telegram-каналу Life Shot.

Сейчас состояние детей и взрослых оценивается как нормальное, они разъезжаются по домам вместе с родителями. Инструктора Бокова и его супругу тем временем допрашивает полиция: как оказалось, экскурсии в пещеры проводились без согласования с властями.

«Все хорошо. Все живы-здоровы, все нормально, все разъезжаются. Я сейчас с детьми тоже поеду домой. Меня просто опрашивают, просят не отвечать на звонки. Все очень хорошо — не переживайте», — сказал Боков RT.

Как выяснили СМИ, детей на экскурсию набирали случайным образом среди откликнувшихся на объявление в социальных сетях. На сайте, где нужно было пройти регистрацию на экскурсию, она описывалась как абсолютно безопасная. Стоимость для одного участника составляла 1800 рублей.

«Конечно, условия подземных пещер отличаются от привычных нам. Там много своих особенностей и загадок. Но переживать за участников программы не стоит. Инструктор заранее обучит группу правильному поведению под землей, проследит за выполнением техники безопасности и проводит группу через весь маршрут», — обещали в объявлении.

Сьяны или Сьяновские каменоломни, где заблудилась группа детей, — это искусственные пещеры в Подмосковье около поселка Горки Ленинские. Общая их протяженность составляет около 20 км. Теперь, согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева , все доступные входы в них будут заблокированы. Также там установят видеонаблюдение.

Ранее, в начале сентября, группа из 11 человек, в том числе восемь детей, также пропала в Сочи и вышла на связь только после многочасовых поисков — к тому моменту по факту их исчезновения правоохранители уже запустили проверку.

Об этом РИА «Новости» сообщали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, никто из участников экскурсии не пострадал. «Все живы и здоровы, они сбились с пути. Их местоположение сейчас устанавливается. В ближайшее время группу эвакуируют», — рассказывал глава Сочи Алексей Копайгородский

Как сообщали СМИ, незарегистрированная группа из Твери утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор» и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. Утром к поиску были привлечены конные отряды и вертолет.

В городе также был развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб. Как выяснилось позже, туристы отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС. Входившие в состав группы дети — воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Тверь».